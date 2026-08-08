Lo más reciente

Congreso está enfocado en desahogar los temas prioritarios de Guerrero: Badillo
Boletín Chilpancingo, Gro., Agosto 8.- El diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del…
Platean reformas para garantizar reposición de zonas verdes afectadas por la construcción de obras
Boletín Chilpancingo, Gro., Agosto 8.- Con el propósito de fortalecer las obligaciones de compensación ambiental, evitando que la restauración del…
Hacer limpieza en Acapulco no es un trabajo, es una labor social: Lozano
Boletín Acapulco, Gro., Agosto 8.- “Hacer la limpieza en Acapulco no es un trabajo, es una labor social”, afirmó la…
Retira gobierno de Acapulco 30 aparta espacios en Caleta
Boletín Acapulco, Gro., Agosto 8.- La colocación de apartaespacios volvió a detectarse este viernes en la zona de Caleta, donde…
Retira Imagen Urbana publicidad irregular en postes y puentes peatonales
Boletín Acapulco, Gro., Agosto 8.- La Dirección de Imagen Urbana retiró publicidad colocada en postes y puentes peatonales de la…
Coordina Leticia Lozano acciones para prevenir riesgos por pirotecnia
Boletín Acapulco, Gro., Agosto 8.- Ante la proximidad de las fiestas patrias y el incremento en el uso de artículos…
Limpia gobierno municipal rejillas pluviales para prevenir encharcamientos
Boletín Acapulco, Gro., Agosto 8.- Como parte de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, la…
Refuerza el gobierno de Acapulco presencia de la Policía Rural en comunidades
Boletín Acapulco, Gro., Agosto 8.- Con el objetivo de brindar atención y auxilio a los habitantes de poblados y comunidades,…
Productores afectados por la sequía protestan en la «Iguala-Chilpancingo»
IRZA Iguala, Guerrero, Agosto 8.- Productores de ocho municipios de Guerrero protestaron a un costado de la carretera federal Iguala-Chilpancingo,…
Logran 26 adultos obtener su visa para viajar a EU y visitar a su familia migrante
Vicky Barrios Iguala, Guerrero, Agosto 8.- Un total de 26 adultos mayores de Iguala fueron beneficiados con la entrega de…
Pediatrucos… y algo más
CUANDO UNA HERIDA CUENTA UNA AVENTURA–DON CHIMINO Por: J. David Flores Botello CUANDO UNA HERIDA CUENTA UNA AVENTURA.- Los niños…
Caleta directo
Política de etiqueta en Guerrero Por: Jesús Lépez La política en Guerrero es una política de etiqueta, no por elegante,…
Circe y la Odisea, una enseñanza universal
“Sin el pensamiento, Homero no pensó mejor alegóricamente en un animal para representar al hombre que en el voluptuoso cerdo”.…
Dictan prisión preventiva a Ángel Aguirre por desaparición forzada
Israel Dávila y Gustavo CastilloAlmoloya de Juárez, Un juez de control adscrito al centro de justicia del penal federal de…
Gobierno estatal, respetuoso del proceso que enfrenta Ángel Aguirre Rivero
Fernando Polanco OchoaChilpancingo, Gro., El gobierno de Guerrero será respetuoso del debido proceso que enfrenta el ex gobernador Ángel Aguirre…
Evelyn transforma espacios urbanos en Chilpancingo, en puntos de convivencia social
BoletínChilpancingo, Gro., La gobernadora Evelyn Salgado Pineda supervisó los avances de la rehabilitación del Circuito Jacarandas y la nueva Glorieta…
Sheinbaum: No hay trasfondo político en detención del ex gobernador Aguirre Rivero
IRZAChilpancingo, Gro., Este viernes en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la detención del ex gobernador…
Danea Italivi Ortega es electa Gobernadora Infantil 2026
BoletínChilpancingo, Gro., Para fortalecer desde la infancia los valores democráticos y generar espacios donde las nuevas generaciones puedan expresar sus…
Aumentaron este año las infracciones a conductores de motocicletas en Guerrero
Fernando Polanco OchoaChilpancingo, Gro., Las infracciones a conductores de motocicletas por no portar casco en Guerrero, aumentaron en un 234…