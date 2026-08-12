Lo más reciente

Analizan exhortos para que ayuntamientos impidan apartado de estacionamiento
Boletín Chilpancingo, Gro., Agosto 12.- Para que se respeten los espacios públicos -calles, banquetas, parques, jardines y áreas verdes-, por…
Con 42% de reconocimiento, Abelina López aventaja a los perfiles de Morena
Acapulco, Gro., Agosto 12.- El 42 por ciento de reconocimiento coloca a Abelina López Rodríguez por encima de otros perfiles…
Forma gobierno de Acapulco a jóvenes en tecnología aplicada a la Protección Civil
Boletín Acapulco, Gro., Agosto 12.- El Gobierno Municipal de Acapulco, a través de la Coordinación General de Protección Civil y…
Rehabilita gobierno de Leticia Lozano luminarias en avenida Farallón del Obispo
Boletín Acapulco, Gro., Agosto 12.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar espacios mejor iluminados para las familias…
Asiste Vega a Taller del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial
Boletín Taxco, Gro., Agosto 12.- Con el objetivo de integrar a comunidades, sectores sociales y sociedad en general en la…
Atiende Protección Civil reporte de incendio en Acamixtla
Boletín Taxco, Gro., Agosto 12.- La Secretaría de Seguridad Pública Taxco 2024-2027, a través de la Dirección de Protección Civil…
Maremágnum
Caso Ayotzinapa, lejos de la verdad y la justicia Por: Ricardo Castillo Barrientos La justicia es ciega, sorda y muda…
Patrulla de papel
Guerrero, -políticas públicas con visión ecologista en su praxis-. Por: Enrique Castillo González Justo ahora México está inmerso en la…
Frank en su tinta…
Por: Francisco Lara Balderas NO ES LO que se haya comido Citlalli, es la incongruencia. Claro que con los cargos…
Estado de los Estados
Manipulan Derechos de las Audiencias Excluyen mañanera de aplicaciones de ley Tragedia colombiana desnuda al gobierno Por: Lilia Arellano Ciudad…
Ascienden a más de 250 los muertos por el sismo de 7.4°, en Colombia
Servicios AINI Colombia, Agosto 12.- Los equipos de rescate intensificaban el martes las labores de búsqueda entre montañas de concreto…
Defensa de Ángel Aguirre presenta 31 datos de prueba contra acusaciones por caso Ayotzinapa
IRZAAlmoloya de Juárez, Edomex, La defensa del ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, presentó este martes 31 datos…
Más de 200 mexicanos solicitan apoyo consular para salir de Colombia
Servicios AINI Colombia, Agosto 12.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que al momento 213 mexicanos han…
Muertes por ébola en el Congo superan los 2 mil
Servicios AINI Congo, Agosto 12.- El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este martes a 2 mil…
Una terapia triple podría eliminar el VIH en recién nacidos de forma permanente
Servicios AINI Ciudad de México, Agosto 12.- El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) infecta a millones de personas en…
Colectivos rechazan que detención del ex gobernador Ángel Aguirre sea un avance por los 43 de Ayotzinapa
Servicios AINIAcapulco, Gro., Integrantes de colectivos y activistas se manifestaron este martes frente a la Comisión Nacional de los Derechos…
Manual para Perversos: Puras viejas sabes hacer
Por: José I. Delgado Bahena• “¡Eres un macho!”, le gritó, mientras descolgaba el teléfono para marcar al 911 en demanda…
Evelyn Salgado celebra raíces, cultura y tradiciones de los pueblos indígenas
BoletínChilpancingo, Gro., Con música, bailes, danzas, cultura y tradición, los pueblos Nahua, Ñuu Savi, Me’phaa y Amuzgo, celebraron con la…
Circuito Vial Bicentenario 2021 México Trigarante contribuirá a reactivación económica de la región
Israel Salgado Uriostegui Iguala, Guerrero, Agosto 12.- El Circuito Vial Bicentenario 2021 México Trigarante permitirá modernizar la infraestructura carretera y…
Contará con un C-4 Carretero la Autopista del Sol México-Acapulco
IRZAChilpancingo, Gro., La Secretaría de Seguridad Pública Federal implementará en el país el C-4 Carretero en el país, y una…